شاهد.. آراء رواد السوشيال ميديا على قرار غلق شواطئ الإسكندرية

فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها البلاد واتخاذ العديد من القرارات من أجل منع فيروس كورونا من الانتشار ؛ شهدت مدينة الإسكندرية تجمع المئات من المواطنين أمس على كورنيش الإسكندرية بطول ساحل المدينة، غير مبالين بتعليمات الحكومة المصرية وتنبيهات وزارة الصحة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونتيجة لذلك أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من صباح اليوم ، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.
وجاءت العديد من التعليقات من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " عقب نشر صدى البلد الفيديو الذي يظهر هذه الكارثة كالآتى :
إيه مالها اسكندرية هو المرض ده فيه استهتار.
الناس فاهمه إن دول أسبوعين إجازة يطلعو يصيفو فيهم.
هى الناس دى مش فاهمة الوضع .
فعلا سيناريو ايطاليا بيتكرر ربنا يستر علينا.
حرام والله اللي بيحصل ده بيضيعو مجهود الناس اللي قاعده في البيوت.