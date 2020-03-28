إغلاق شواطئ الإسكندرية لمنع تجمع المواطنين.. فيديو



قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تفاجئ بخروج الكثير من المصريين على شواطئ الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة رغم التحذيرات والإرشادات التى تتبعها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، ما دفعه للتواصل مع بعض العائلات للوقوف على سبب هذه الظاهرة الغريبة.

وأضاف اللواء جمال رشاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، قائلًا:"تفاجئنا فى تمام الساعة الخامسة بجماهير كبيرة على الشواطئ والمنظر كان غريب جعلنا نتحدث مع بعضهم للوقوف على ما هو الداعي لهذا السلوك ".

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن محافظ الإسكندرية اتخذ قرارًا على الفور عندما أخطر بهذا السلوك، بإغلاق كافة الشواطئ فى المحافظة، لمنع المواطنين من التجمعات، وتابع:"الدولة لم تقصر فى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية المصريين من الإصابة بالفيروس القاتل".

وأشار إلى أن، من لحظة اتخاذ قرارات الحظر من قبل الحكومة فإن الحكومة لم تقصر في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ولكن على الشعب دور كبير في تنفيذ هذه التعليمات والقرارات حتى نمنع الانتشار.