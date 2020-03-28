طريقة عمل خلية نحل بالعسل بأسهل الخطوات

خلية نحل بالعسل من المعجنات الشهية وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير خلية نحل بالعسل 4 كوب دقيق 1 كوب بطاطا مسلوقة نصف كوب سكر نصف كوب لبن بودرة 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة ملح ماء نصف كوب سمنة فانيليا بيضة عسل نحل للوجه





طريقة تحضير خلية نحل بالعسل * تخلط البطاطا بلبن بودرة وخميرة وفانيليا وبيضة وسمنة وسكر وقرفة في العجان * يضاف الدقيق للخليط ويضاف ماء للعجن ورشة ملح * يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة * تغطى العجينة وتترك حتى تختمر * تغطى وتترك مرة أخرى لتختمر * توضع في الفرن على درجة حرارة 180 * بعد إخراجها من الفرن تترك لتهدأ * ترش بالعسل والقرفة وتقدم







