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ديني

إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل.. أمين الفتوى يجيب

السبت 28/مارس/2020 - 03:17 م
إذا نسي الإمام التشهد
إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل
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محمود ضاحي
إذا نسي الإمام التشهد الأوسط هل يجلس ثانية للتشهد أم يكمل؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.

وأجاب وسام، قائلًا: أننا يجب أن نفرق بين إذا ما قام للركعة الثالثة حتى وصل الى أغلب القيام ففى هذه الحالة لا يركع لأن القيام بالركعة هو ركن من الأركان أما الجلوس للتشهد الأوسط فهو سنة من سنن الصلاة، فلا يرجع من الركن الى سنة، أما إذا كان لا يزال أقرب للقعود فيقعد ويكمل التشهد ثم يكمل الصلاة.

التشهد الاوسط .. سنة أم فرض وحكم تركه سهوا وهل تجوز قراءته كاملا في الصلاة

ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول "ما حكم قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملًا؟".

وأجاب الدكتور علي جمعة، بأن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.
لو نسيت قراءة التشهد الأوسط وتذكرت ذلك ثم جلست لقراءته فهل أركع ركعتين سهو بعد السلام أم قبله؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على  صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح عبدالسميع، قائلًا: أن سجود السهو تعددت فيه أقوال الفقهاء، فيجوز لك ان تسجد للسهو قبل السلام ويجوز بعد السلام.

وأشار الى أنه لا يجوز ان تجلس للتشهد الاوسط بعدما نسيته وقفت لتكمل صلاتك فهذا مبطل للصلاة على قول الشافعية، لأنك كنت فى ركن وعدت للسنة، فغاية ما تفعله أنك تسجد للسهو قبل السلام. 
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