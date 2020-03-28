كيف تتجنب الإصابة بالوسواس القهري خلال أزمة كورونا؟ ..فيديو

قال محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن معظم الشكاوى التي تلقاها في تلك الفترة تتعلق بوسواس النظافة الشخصية بسبب فيروس كورونا.









وأكد محمد هاني، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أنه لتجنب الإصابة بوسواس النظافة في تلك الفترة، لابد من الاعتدال أثناء تنفيذ الإجراءات الطبية الاحترازية، لأن الاعتدال هو أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض.









وأشار إلى أن استهلاك حيز كبير من التفكير في المشكلة، لا يعكس سوى نتائج سلبية على الصحة النفسية.









وأوضح أن السوشيال ميديا خاصة فيس بوك، هي إحدى وسائل الطاقة السلبية التي تسببت في تفاقم الأزمة.









وتابع أنه من الضروري تجنب المنشورات السلبية على فيسبوك، والالتزام فقط بالنصائح الطبية بشكل معتدل، دون الالتفات لأي أقاويل سلبية.



