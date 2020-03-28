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رياضة

5 نجوم خارج ريال مدريد الصيف المقبل بأمر من زيدان

السبت 28/مارس/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن طلب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد من إدارة الميرنجي بالاستغناء عن 5 نجوم داخل الفريق قبل الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية أن زيدان يسعى لعقد صفقات قوية للريال فى الموسم المقبل، لذلك سيقوم بإبعاد 5 لاعبين الأقل، وبيعهم للاستفادة المالية منهم فى التعاقد مع صفقات كبيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن من أقوى المرشحين للرحيل عن الميرنجى الصيف المقبل، يأتى الويلزى جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز، بالإضافة إلى المهاجمين ماريانو دياز ولوكاس فاسكيز.

ومن جانبه، يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، خصوصا بعد فشل المهاجم الصربي يوفيتش في إثبات ذاته مع المرنجي منذ انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل توقف المسابقات.


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