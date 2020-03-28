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أخبار العالم

أصابت نتنياهو بالرصاص..وفاة المناضلة تيريز هلسة في الأردن

السبت 28/مارس/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
توفيت اليوم، السبت، المناضلة الأردنية تيريز هلسة بعد معاناة مع المرض، وسيشيع جثمانها إلى مثواه الأخير بمقبرة أم الحيران غدا الأحد الساعة الثانية ظهرا، بحسب ما أفادت به وكالة "عمون" الأردنية.


و"هلسة" فدائية فلسطينية لعائلة أردنية، ولدت عام 1954 في البلدة القديمة في مدينة عكا شمال فلسطين، وهي الثالثة بين أخواتها، وقدم والدها من مدينة الكرك إلى فلسطين عام 1946م، وأمّها هي نادية حنا من قرية الرامة (عكا) في الجليل الأعلى.


أنهت "هلسة"، دراستها الثانوية في مدرسة تيراسنتا الأهلية في عكا، ثم أكملت دراستها في تخصص التمريض في المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة.


وفي السابعة عشر من عمرها، انضمت هلسة للمقاومة الفلسطينية، وقامت باختطاف طائرة تعود للاحتلال الاسرائيلي تدعى "سبينا"، وكان الهدف من وراء هذه العملية هو اطلاق سراح اسرى اردنيين وفلسطينيين.


اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي حكم عليها بالمؤبد ثم النفي بعد الإفراج عنها في صفقة تبادل أسرى عام 1983.


ثم عاشت تريز هلسة في العاصمة الأردنية عمان مع زوجها وأولادها الثلاثة، وحرمت من دخول الأراضي الفلسطينية ورؤية عائلتها، واستمرت بالتأكيد على أنّها غير نادمة أبدا على عملها النضالي.


وتعد تريز من أبرز المناضلات الثوريات الفلسطينيات، حيث خطفت الطائرة ولم ترد الاستسلام حتى أنها أطلقت النار على بنيامين نتنياهو الذي شارك في عملية تحرير رهائن الاحتلال.

أصابت نتنياهو بالرصاص..وفاة المناضلة تيريز هلسة في الأردن
أصابت نتنياهو بالرصاص..وفاة المناضلة تيريز هلسة في الأردن
أصابت نتنياهو بالرصاص..وفاة المناضلة تيريز هلسة في الأردن
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