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توك شو

هل اخترقت تجمعات الأهالي بالشواطئ قرارات الحظر؟ .. محافظ البحر الأحمر يجيب

السبت 28/مارس/2020 - 04:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قال اللواء عمرو حنفى ، محافظ البحر الأحمر ، إن سواحل المحافظة تمتد  حتى 1080 كم حيث تمتد من الزعفرانة وحتى حلايب وشلاتين . 


وكشف محافظ البحر الأحمر  ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، بأن تجمعات المواطنين التى رصدتها المحافظة أمس الجمعة كانت فى شاطئ واحد فقط بمدينة الغردقة امتدت على مساحة 1 كم . 


وأوضح اللواء عمرو حنفى ، أن ما رصدته المحافظة أمس الجمعة كان تجمع لبعض العائلات البسيطة والشباب بالنزول للمياه رغم توقف كافة الخدمات المحيطة به طبقا لقرار رئاسة الوزراء بتطبيق قرار غلق المقاهى والكافتيريات ومنع التجمعات . 


وأشار  محافظ البحر الأحمر ، إلى أنه بمجرد وصول الجهات الأمنية وتواصلهم مع الأهالى هناك استجابوا على الفور بإخلاء الشاطئ .


وتابع اللواء عمرو حنفى ، بأن أهالى محافظة البحر الأحمر يتمتعون بالوعي الكافي الخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة وأن الأهالى هم من أبلغوا عن هذه الواقعة  مع إصدار قرار فى حالة تكرار هذه الأمر سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
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