وزيرة الهجرة: المواطن المصرى يأتى فى المقام الأول ولا يهم كم الخسائر أو الأضرار

لأبناء الوطن فى الخارج رسالة قائلة :" ربنا معاكم وربنا يحافظ عليكم ويحميكم فى كل هذه الظروف التى تمر بها الدولة والعالم كلة ". وجهت نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية





وقالت نبيلة مكرم ، إن جميع إجراءات الدولة الموجهة من القيادة السياسية لكل الاجهزة والمؤسسات فى الدولة لرعاية المصرى فى الداخل والخارج ، لافتة الى انه فى هذه الظروف الاستثنائية لدينا تكليفات ان المواطن المصرى يأتى فى المقام الاول ولا يهم كم الخسائر او الاضرار وانما الحفاظ على حياة المصرى وعلى سلامته أهم شئ .





واضافت وزيرة الدولة للهجرة أننا نتعامل بقلب أم وقلب أب ، مؤكده ان كافة الأجراءات الخاصة بالسفر من الخارج والعالقين فى العودة لمصر فى كل مناطق العالم والولايات المتحدة الامريكيه و فى افريقيا و فى الشرق الاوسط واوربا تعمل على مساعدة المصريين العالقين فى كل أنحاء العالم.





واشارت إلى أن مساعدتنا كدولة فى تجميع الاعداد حتى تتمكن وزارة الطيران ووزارة الخارجية من مخاطبة الجهات المعنية فى الدول الاخرى للسماح بتسيير خط طيران سفر العالقين كحد ادنى 140 شخصا لتحرك اى طائرة ففى البداية العدد ثم الاجراءات الدبلوماسية .





وتابعت أنها تطمئن كل المصريين العالقين فى الخارج على بلادهم وافراد اسرهم، مشيرة إلى ان ما يحدث فى مصر يشبه ما حدث فى كل العالم

وإنما وكل فى مصر خصيصًا الروح المصرية العالية الموجودة فى الدولة و منظمات المجتمع المدنى التى تساعد كل الاسر حتى الموجوة فى القرى والنجوع .