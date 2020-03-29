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محافظات

جدعنة ولاد البلد.. كيف تسابقت المؤسسات الأهلية بالأقصر لمواجهة كورونا؟

الأحد 29/مارس/2020 - 07:03 ص
المبادرات المجتمعية
المبادرات المجتمعية في الاقصر لمواجهة كورونا
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شمس يونس
أطلق عدد من المؤسسات الأهلية، بمدينة القرنة غرب الأقصر، حملات مكثفة، في اطار تنفيذ خطة الدولة الاستباقية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت جمعية الندا لتنمية المجتمع، بتدشين حملات لموجموعات شبابية بمواقع ماكينات الصراف الآلي على مدار الأيام الماضية، لاتخاذ الاجراءات الوقائية، تحسبًا لانتقال العدوى بين مستخدمي الماكينات.

وأشار خالد يوسف رئيس مجلس ادارة الجمعية، إلى قيام المجموعات الشبابية باستخدام الكحول والمواد المطهرة لتعقيم الماكينات، بالإضافة إلى غسيل أيدي المواطنين قبل استخدام الصراف الآلي، لمنع أية محاولة انتقال للفيروس حال وجود مصابين بين مستخدميها.

فيما قامت جمعية براءة الخيرية باستخدام كميات كبيرة من المواد المطهرة لتعقيم الشوارع والمنازل والأسطح، كإجراء استباقي لمواجهة خطر انتشار الفيروس بالمدينة.

وقال قناوي طايع رئيس مجلس ادارة براءة، إنه تم استخدام مواد مطهرة بعد التوصل لتركيبها من قبل الجهات الرسمية المتخصصة، بالإضافة إلى استخدام ماكينات رش محمولة من قبل بعض الشباب، وأخرى كبرى للشوارع.

وأضاف أن الجمعية نجحت خلال اليوم الأول من اطلاق الحملة في تعقيم ما يزيد عن 200 منزل، مؤكدًا استمرار الحملة لتجوب جميع منازل وشوارع مدينة القرنة، مساهمة من مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الجهات التنفيذية لمواجهة خطر انتشار كورونا.
جدعنة ولاد البلد.. كيف تسابقت المؤسسات الأهلية بالأقصر لمواجهة كورونا؟
جدعنة ولاد البلد.. كيف تسابقت المؤسسات الأهلية بالأقصر لمواجهة كورونا؟
جدعنة ولاد البلد.. كيف تسابقت المؤسسات الأهلية بالأقصر لمواجهة كورونا؟
جدعنة ولاد البلد.. كيف تسابقت المؤسسات الأهلية بالأقصر لمواجهة كورونا؟
جدعنة ولاد البلد.. كيف تسابقت المؤسسات الأهلية بالأقصر لمواجهة كورونا؟
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