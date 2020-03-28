ظهر فى برامج تليفزيونية.. ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامى لمنظمة دولية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط شخص مقيم بمركز ببا بمحافظة بنى سويف لانتحاله صفة المستشار الإعلامى لإحدى المنظمات الدولية وظهوره فى العديد من اللقاءات والبرامج على القنوات الفضائية، وكذا بالعديد من البرامج الحوارية المحملة على مواقع التواصل الإجتماعى، وقيامه بإنشاء كيان وهمى لمزاولة نشاط إحتيالي واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم مختلفة، وطلب منهم تحويل بعض المبالغ المالية تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه مصرى إلى 10 آلاف جنيه مصرى كمصاريف إدارية.







