AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ظهر فى برامج تليفزيونية.. ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامى لمنظمة دولية

السبت 28/مارس/2020 - 10:39 م
ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط شخص مقيم بمركز ببا بمحافظة بنى سويف لانتحاله صفة المستشار الإعلامى لإحدى المنظمات الدولية وظهوره فى العديد من اللقاءات والبرامج على القنوات الفضائية، وكذا بالعديد من البرامج الحوارية المحملة على مواقع التواصل الإجتماعى، وقيامه بإنشاء كيان وهمى لمزاولة نشاط إحتيالي واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم مختلفة، وطلب منهم تحويل بعض المبالغ المالية تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه مصرى إلى 10 آلاف جنيه مصرى كمصاريف إدارية.


كما قام بإنشائه عدة كيانات وهمية بالعديد من الشقق المفروشة خلال الفترة الماضية بنطاق محافظة القاهرة، وذلك لممارسة ذات النشاط الإجرامى المُشار إليه قبل غلقه لتلك المقرات تباعًا هروبًا من ملاحقته.. وقد ضُبط بحوزة المتهم العديد من المستندات والكارنيهات والأكلاشيهات المزورة والتى تثبت نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شخص لاتهامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي ومنح الدارسين شهادات مزورة

حبس شخص أنشأ كيانا تعليما وهميا للنصب على الدارسين

بـ مليار و235 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أكبر قضية غسيل أموال.. و ضبط أدمن صفحة على فيسبوك لتزويج القاصرات.. ضبط عنصرين إجراميين بـ 40 ألف قرص مخدر بمطروح

عاطل ينتحل صفة رجل أعمال ويشترك مع فتاة للنصب على طبيب

ضبط شخصين نصبا على مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

ترشيحاتنا

مصطفى يونس يطلق قذائفه: علاقتي بمحمود الخطيب انقطعت

التعليم العالي توضح حقيقة إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي

روسيا تعلن تطوير علاج لفيروس كورونا

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان آليات التعاون لمكافحة انتشار كورونا

أقل إصابة..طبيب يكشف علاقة لقاح الدرن بالسيطرة على فيروس كورونا

علامته في كتفك .. تطعيم حصل عليه المواطنون قد يكتب نهاية كورونا في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها