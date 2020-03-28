ظهر فى برامج تليفزيونية.. ضبط شخص انتحل صفة مستشار إعلامى لمنظمة دولية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط شخص مقيم بمركز ببا بمحافظة بنى سويف لانتحاله صفة المستشار الإعلامى لإحدى المنظمات الدولية وظهوره فى العديد من اللقاءات والبرامج على القنوات الفضائية، وكذا بالعديد من البرامج الحوارية المحملة على مواقع التواصل الإجتماعى، وقيامه بإنشاء كيان وهمى لمزاولة نشاط إحتيالي واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم مختلفة، وطلب منهم تحويل بعض المبالغ المالية تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه مصرى إلى 10 آلاف جنيه مصرى كمصاريف إدارية.
كما قام بإنشائه عدة كيانات وهمية بالعديد من الشقق المفروشة خلال الفترة الماضية بنطاق محافظة القاهرة، وذلك لممارسة ذات النشاط الإجرامى المُشار إليه قبل غلقه لتلك المقرات تباعًا هروبًا من ملاحقته.. وقد ضُبط بحوزة المتهم العديد من المستندات والكارنيهات والأكلاشيهات المزورة والتى تثبت نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية .