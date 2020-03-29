كلمات تم اختيارها بعناية.. أحمد موسى عن اتصال الرئيس السيسي بـ بن زايد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أنه تشرف بالحديث مع أخيه وصديقه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبى.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تابع الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين".





وتابع احمد موسى:" وأكمل الرئيس السيسي قائلا:" كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين .. حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين".



