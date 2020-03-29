AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كلمات تم اختيارها بعناية.. أحمد موسى عن اتصال الرئيس السيسي بـ بن زايد

الأحد 29/مارس/2020 - 12:00 ص
الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أنه  تشرف بالحديث مع أخيه وصديقه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تابع الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين".

وتابع احمد موسى:" وأكمل الرئيس السيسي قائلا:"  كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين .. حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين".

وعلق الإعلامي أحمد موسى ، أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم انتقاؤها بعناية شديدة  وكلمات الرئيس السيسي مهمة للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو.. أرملة الشهيد طاحون تروي تفاصيل اغتيال زوجها أمام منزله..تامر أمين يحبس دموعه.. ومها أحمد ترقص على الهواء

السيسي: شرفت باستقبال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو

مدرسة أبناء مبارك تنعيه.. وتؤكد: كان بالنسبة لنا ولي أمر وصديقاً مخلصاً لرسالتنا

وفد إماراتي يقدم واجب العزاء في الرئيس الراحل مبارك.. شاهد

وفد رفيع المستوى من دولة الكويت يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان آليات التعاون لمكافحة انتشار كورونا

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. تبول إعلامية شهيرة على نفسها .. القتل العمد ينتظر زوج نانسى عجرم .. جورج سيدهم مطلوب بعد خيانة شقيقه له

الاتصالات: 10 جيجا انترنت و٣٠٠٠ دقيقة مجانا من جميع الشبكات هديتنا لأطباء وتمريض كورونا.. فيديو

لم يدخلهما كورونا.. محافظتان مصريتان خاليتان من الفيروس.. لماذا؟

بعد وفاتها بفيروس كورونا.. تعرف على ليلى طرازيم مذيعة "العربية"

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان آليات التعاون لمكافحة انتشار كورونا

البحرين: على سلطات قطر عدم التدخل في خطة إجلاء مواطنينا من إيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد

بالشتوي والصيفي .. نسرين أمين تستعرض أنوثتها بـ 5 صور على إنستجرام.. شاهد

بـ عقد غريب.. نرمين الفقي بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها