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منوعات

ساعات بشتاق لـ القهوة.. أحدث إبداعات المصريين في زمن كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:32 ص
المقهي
المقهي
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مصطفى كرم
نشر رواد مواقع الاجتماعي أغنية جديدة عن فيروس كورونا المستجد وتغييره لحياة العديد من الأشخاص بعد انتشارة بطريقة كبيرة.

وجاءت كلمات الأغنية "ساعات بشتاق ليوم قضيته على القهوة"، للتعبير عن اشتياقهم للجلوس على المقاهي والنزول للشارع وملاقاة الأصدقاء.


يذكر مجلس الوزراء أقر بعض القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق قرار حظر التجول بشوارع مصر من الساعة السابعة مساءا وحتي السادسة صباحا وغلق جميع المحلات التجارية على أن يستثني من القرار الصيدليات ومحلات البقاله.

كما سيتم توقيع عقوبة مالية فورية على المخالفين للقرار بالحبس او الغرامة التي التي تصل إلي 4 ألاف جنيه مصري ويتم تطبيقها من قبل قوات الشرطة المصرية.

يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 40حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلي576 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 6حالات وفاة جدد.



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