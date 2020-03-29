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أخبار العالم

أمريكا: وفيات كورونا تتجاوز 2000 شخص..و121 ألف مصاب

الأحد 29/مارس/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت آخر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليتجاوز الألفي حالة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 121.117 شخصا.

إلى ذلك، ذكرت صجيفة "جارديان" البريطانية أن الشعب الأمريكي يدفع ثمن غرور الرئيس دونالد ترامب وعدم اكتراثه بمصائب الآخرين، بعدما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة رقم 100 ألف مصاب.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب تجاهل أصواتًا حذرت في أكتوبر الماضي من ضعف الاستعدادات في الولايات المتحدة لمواجهة انتشار أي فيروس قاتل.

وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين يواجهون الآن أحد أضخم التحديات في تاريخهم تحت قيادة "آخر شخص في العالم يتمنون أن يتولى قيادتهم.

في سياق متصل، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا باستدعاء قوات عسكرية من الاحتياط للمساعدة في مواجهة وباء كورونا.

وأصدر ترامب أمرا لوزير الدفاع مارك اسبر باستدعاء أفرادا من قوات الحرس الوطني والاحتياط ومنتسبي الجيش وذلك لتعزيز جهود مواجهة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في لبيان إن وزراء الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية سيتشاورن مع مسؤولي الدولة قبل "أي استخدام محتمل" لوحدات مكونة من الحرس الوطني بموجب الأمر التنفيذي.

في سياق آخر، طالبت منظمات أمريكية ترامب بتعليق العقوبات على دول مثل كوبا وفنزويلا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 600 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.

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