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فن

نجم مسرح مصر يهنئ هنا الزاهد ببرنامجها: مبروك للسكرة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:04 ص
هزر فزر
هزر فزر
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محمد نحلة

حرص الفنان مصطفى باسط نجم مسرح مصر على تهنئة الفنانة هنا الزاهد على برنامجها الجديد ونشر صورة معها داخل الاستديو عبر حسابه على " إنستجرام".



وكتب :"مبروك للسكرة العسل صديقتى #هنا_الزاهد أول تجربة ليها كمذيعة زى العسل ويارب تكرريها كتير، وكنت مبسوط جدا أنى كنت معاكى ومع الضيوف العسل #احمد_فهمى #اكرم_حسنى #احمد_فتحى #جيلان #عمرو_وهبه برنامج #هزر_فزر على cbc تبعووو #هنا_الزاهد فى #هزر_فزر.



وانطلقت مساء السبت، أولى حلقات البرنامج الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، لتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.


انقسم النجوم خلال الحلقة لفريقين؛ الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى باسط، أما الفريق الثاني فحمل اسم "حنفي الأبهة" وضم كلا من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.


تنافس الفريقان من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، وضمت الحلقة مواقف طريفة بين النجوم وبعضهم البعض، وكذلك مع هنا الزاهد التي جمعها بزوجها أحمد فهمي لقطات طريفة في البرنامج.


برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.
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