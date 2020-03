نجم مسرح مصر يهنئ هنا الزاهد ببرنامجها: مبروك للسكرة

View this post on Instagram

مبروك للسكره العسل صديقتى #هنا_الزاهد اول تجربة ليها كمذيعه زى العسل و يارب تكرريها كتير و كنت مبسوط جدا انى كنت معاكى و مع الضيوف العسل #احمد_فهمى #اكرم_حسنى #احمد_فتحى #جيلان #عمرو_وهبه برنامج #هزر_فزر على cbc تبعووو #هنا_الزاهد فى #هزر_فزر❤️💪👏👏👏 الي شاف الحلقه اسم فريقنا كان ..... ؟؟!!