عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا

قدم المذيعان البريطانيان «Ant وDec» برنامجهما « Saturday Night» لهذا الأسبوع من المنزل، بدون جمهور أو التواجد في الاستوديو، وحتى بدون التواجد مع بعضهما بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي.





لم يذهب المذيعان إلى الاستوديو لعرض حلقة ليلة السبت وبدلًا من ذلك قدموا الحلقة لمتابعيهم من داخل منازلهم، وظهر Ant عبر رابط الفيديو من غرفة المعيشة الخاصة به، بينما فعل Dec الشيء نفسه.





وبمجرد بدء الحلقة أخبرا المعجبين بأن الأمر برمته يبدو شعورًا "مختلفًا جدًا وغريبًا جدًا''، مما أثار حماس المعجبين للاستمتاع بمشاهدتهم أثناء إلقاء نظرة على مقاطعهم المفضلة على مر السنين.





بدأ Dec العرض قائلًا: "أهلًا ومرحبًا بكم في مطعم Saturday Night Takeaway المختلف والغريب جدًا، لأسباب واضحة نحن نقدم العرض من منازلنا، ولكن لا يمكننا الخلل بالمعايير الإعلامية.. لهذا السبب نقدم العرض مرتدين بذلاتنا".





وتناول Ant الحوار يقول: "أنا في مساحة راحتى الآن.. ولقد ارتديت جوربي الخاص، وتابع: "أدركنا أننا سنبقى فقط في المنزل الليلة لذلك فكرنا لماذا لا نشاهد المقاطع معًا ونضحك في نفس الوقت؟".



