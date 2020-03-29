AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا

الأحد 29/مارس/2020 - 05:14 ص
تقديم البرامج من
تقديم البرامج من المنزل
Advertisements
عزة عاطف
قدم المذيعان البريطانيان «Ant وDec» برنامجهما « Saturday Night» لهذا الأسبوع من المنزل، بدون جمهور أو التواجد في الاستوديو، وحتى بدون التواجد مع بعضهما بسبب جائحة فيروس كورونا التاجي.

لم يذهب المذيعان إلى الاستوديو لعرض حلقة ليلة السبت وبدلًا من ذلك قدموا الحلقة لمتابعيهم من داخل منازلهم، وظهر Ant عبر رابط الفيديو من غرفة المعيشة الخاصة به، بينما فعل Dec الشيء نفسه.

وبمجرد بدء الحلقة أخبرا المعجبين بأن الأمر برمته يبدو شعورًا  "مختلفًا جدًا وغريبًا جدًا''، مما أثار حماس المعجبين للاستمتاع بمشاهدتهم أثناء إلقاء نظرة على مقاطعهم المفضلة على مر السنين.

بدأ Dec العرض قائلًا: "أهلًا ومرحبًا بكم في مطعم Saturday Night Takeaway المختلف والغريب جدًا، لأسباب واضحة نحن نقدم العرض من منازلنا، ولكن لا يمكننا الخلل بالمعايير الإعلامية.. لهذا السبب نقدم العرض مرتدين بذلاتنا".

وتناول Ant الحوار يقول: "أنا في مساحة راحتى الآن.. ولقد ارتديت جوربي الخاص، وتابع: "أدركنا أننا سنبقى فقط في المنزل الليلة لذلك فكرنا لماذا لا نشاهد المقاطع معًا ونضحك في نفس الوقت؟".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنغام في الاستوديو من أجل ألبومها الجديد

بسبب كورونا.. وقف برنامج America's got talent

بسبب كورونا .. إيقاف بث برنامج Saturday Night live

تأجيل حفل زفاف إيما ستون بسبب فيروس كورونا

الحب في زمن كورونا.. بن أفليك يلتقي حبيبته رغم تحذيرات الخروج

من غرفة نومها.. مذيعة شهيرة تثير الجدل بسبب كورونا ..شاهد

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تحذر من أمر خاص بـ كورونا .. فيديو

أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عمر جابر لـ النادي الأهلي

بعد وفاتها بفيروس كورونا.. تعرف على ليلى طرازيم مذيعة "العربية"

حقيقة تحرير محضر حظر تجول لـ طبيب بـ المنوفية

فضل قراءة سورة الملك.. 4 أمور تجعلك حريصا عليها قبل النوم

ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا