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منوعات

جثة في الكنيسة.. جريمة قتل غريبة في بريطانيا والقاتل مجهول

الأحد 29/مارس/2020 - 06:07 ص
جثة في الكنيسة
جثة في الكنيسة
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عزة عاطف
طاردت الشرطة قاتل امرأة بعد العثور على جثتها ملقاة على أرض الكنيسة المعمدانية في بريطانيا، حيث تم استدعاء الضباط إلى كنيسة المجتمع التذكاري شرق لندن ليعثروا على الضحية غارقة في دمائها.

كانت المرأة في أوائل الأربعينيات ، تركها القاتل بعد أن طعنها بعدة طعنات، وقال المحقق دارين جونز وفقًا لصحيفة مترو: "نحن نعمل بجد لتحديد ملابسات ما حدث للضحية وهناك فريق متخصص يقوم باستكشاف كل طريق لتعقب الشخص أو الأشخاص المسؤولين". 


لا يزال مسرح الجريمة قيد التعليق حيث يقوم الضباط بتفتيش المنطقة المحيطة، ولكن لم يتم القبض على أي شخص، وقال المحقق إن الشرطة تحاول الوصول إلى عائلة الضحية". 

ويضيف المحقق: "إنها حادثة مروعة، لكنني أريد أن يعرف السكان أن فريقًا من الضباط المتخصصين يعملون بلا كلل لتحديد وإلقاء القبض على المسؤول.. أنا ممتن لدعم مجتمعنا المحلي ومساعدته خلال هذا الوقت."

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