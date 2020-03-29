صحف الإمارات: بن زايد يخضع لفحص كورونا.. وشباب الإماراتيين الأكثر إصابة بالفيروس..100 محاصر في سفينة بالقطب الشمالي بسبب الوباء..والسعودية تدمّر صاروخين حوثيين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على افتتاح الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لمركز الفحص من المركبة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





*محمد بن زايد يفتتح مركز «الفحص من المركبة» للكشف عن «كورونا»





وبحسب "الإمارات اليوم"، افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «مركز إجراء الفحص من المركبة»، للكشف عن فيروس «كورونا» (كوفيد-19) لأفراد المجتمع، المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي في مدينة زايد الرياضية.





وأثناء اقتراب سيارة بن زايد من موقع المركز تلقى رسالة صوتية على ترددات محطة «إف إم» عبر «الراديو» في السيارة، عبارة عن رسالة ترحيب من شركة «صحة»، تطلب تجهيز بطاقة الهوية والبقاء في السيارة، وحين الوصول إلى نقطة التسجيل يتم إدخال الهوية في القارئ الإلكتروني، وفي المحطة الثانية تم أخذ العينة منه.





بعدها أجرى بن زايد جولة في المركز، اطّلع خلالها على تجهيزات المركز المزوّد بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية، التي تقدم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية.





*63 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وتمديد تقييد حركة النقل والجمهور ليلًا





وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى الأحد المقبل الخامس من أبريل، مشيرة إلى رصد وتسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، من بينهم ثمانية مواطنين، من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 468 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 55 حالة.





وتفصيلًا، أعلنت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة عن تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني (من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا)، حتى يوم الأحد المقبل (الخامس من أبريل)، لتغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، مشيرة إلى أن هذه الفترة سيتم فيها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي بدأ تطبيقها منذ الخميس الماضي مع بداية تنفيذ البرنامج، حيث سيستمر تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، وأهابت بالجمهور البقاء في المنازل طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل.





*4 أسباب وراء تصدّر الشباب فئة الأكثر إصابة بـ «كورونا» في الإمارات





وبحسب "الإمارات اليوم"، أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي الإماراتي، الدكتورة فريدة الحوسني، أن أغلب الفئات المصابة تراوح بين 20 و44 عامًا، فيما أرجع أطباء واختصاصيون نفسيون وجود العدد الأكبر من المصابين بفيروس كورونا المستجد من شريحة الشباب، إلى أربعة أسباب، تشمل الاستهتار وعدم الانصياع للتحذيرات الصحية، والثقة «الزائفة» بالتغلب على الفيروس، وتشكيل الشباب للشريحة الأكبر من المجتمع، بالإضافة إلى أن هذه الفئة العمرية تمثل نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.





*السعودية تعترض وتدمّر صاروخين بالستيين حوثيين





وبحسب "البيان"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت مساء أمس السبت صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) و(صعدة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.





وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين البالستيين تم إطلاقهما باتجاه مدينتي الرياض وجازان ولا يوجد خسائر بالأرواح حتى إصدار هذا البيان، وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينتي الرياض وجازان.





وبين العقيد المالكي أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعبر عن التهديد الحقيقي لهذه المليشيا الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، حيث إن هذا الاعتداء الهمجي لا يستهدف المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل يستهدف وحدة العالم وتضامنه خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة، والتي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا (كوفيد -19).





وأضاف أن هذا التصعيد من قبل المليشيا الحوثية لا يعكس إعلان المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وجديتها في الانخراط مع الحكومة اليمنية بإجراءات بناء الثقة والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب، وإنما هو استمرار لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمني الشقيق وعدم امتلاك المليشيا الحوثية للإرادة والقرار في إنهاء الأزمة، مؤكدًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.





*100 عالم محاصر في سفينة بالقطب الشمالي بسبب كورونا





وبحسب "البيان"، حوصر العشرات من الباحثين على متن سفينة في القطب الشمالي، إثر إغلاق العديد من البلدان الحدود والموانئ كإجراء احترازي لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





وكان العلماء البالغ عددهم نحو 100 يشاركون في مشروع "مرصد الانجراف متعدد التخصصات لدراسة مناخ القطب الشمالي" حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأشارت الصحيفة إلى إن المشروع استقطب باحثين من مجموعة واسعة من المجالات لدراسة آثار تغير المناخ على القطب الشمالي، مع تناوب مجموعات جديدة من العلماء كل 6 أسابيع.





ويعيش الباحثون على متن سفينة كبيرة تسمى "بولاستيرن"، تحصل على الإمدادات مع كل تدفق جديد للباحثين، حيث وصلت آخر دفعة منهم في فبراير، وكان من المقرر استبدالهم بفريق جديد في منتصف أبريل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.





وبعد إغلاق الحدود، لن يتمكن الفريق الجديد من الوصول إلى "بولاستيرن" في الموعد المحدد، ولن يتمكن الفريق القديم من المغادرة.





وعلى الرغم من أن الفريق الموجود حاليا على متن السفينة يتمتع بصحة جيدة ومزود بما يكفي من المؤن لتحمل التأخير، إلا أنهم عالقون ولا يعلمون ماذا سيكون مصيرهم إذا تم تمديد الإغلاق.





*بن راشد: الإمارات ماضية في تحصين الاقتصاد وصحة المواطن





وبحسب "الخليج"، قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي إن دولة الإمارات ستواصل تعزيز التدابير والإجراءات والمبادرات الاستباقية التي تضمن سلامة مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم.





وافتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «مركز إجراء الفحص من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا لأفراد المجتمع مشددًا على أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة، مشددًا سموه على أن الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن التي تحمي صحة المجتمع وسلامته.



