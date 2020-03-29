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أخبار العالم

يتاجرون بأزمة فيروس كورونا.. بومبيو يفضح روحاني والنظام الإيراني

الأحد 29/مارس/2020 - 09:13 ص
روحاني وبومبيو
روحاني وبومبيو
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على صالح
هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، النظام الإيراني متهما اياه بالمتاجرة بأزمة كورونا مؤخرًا، مشيرا إلى أن مطالب رفع العقوبات عنهم تهدف إلى توفير المال لقادة النظام، وليس لمكافحة تفشي الفيروس في الدولة.

وكتب بومبيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت تعليقا على مقطع فيديو نشره لاجتماع للرئيس الإيراني، حسن روحاني، يتحدث عن استعادة أموال من الخارج، قائلا: "اعتراف مذهل لرئيس إيران حسن روحاني يكشف أن جهود النظام المتضافرة لرفع العقوبات الأمريكية لا تتعلق بمكافحة الوباء، بل يتعلق الأمر بجلب المال من اجل قادة النظام"

ويرصد مقطع الفيديو روحاني يوجه خطابا لعدد من المسؤولين، قائلا: أطلقت وزارة الخارجية حملة للتأثير على الرأي العام لتقول لا للعقوبات، وجهودنا تنصب على استعادة أموالنا من الدول الأخرى".

وكانت هناك العديد من الدعوت التي اطلقتها وزارة الخارجية الايرانية من اج وقف العقوبات الامريكية ضد الدولة في ظل الوضع المتردي بسب تفشي فيروس كورونا وزيادة الإصابات في البلاد، إلا أنه اعتبر أن البنية التحتية الصحية قوية وجاهزة للتعامل مع أي تصاعد ومن ثم جاءت جهود نظامه من اجل استعادة اموال المسئولين الايرانيين من الخارج وليس من اجل الشعب 

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