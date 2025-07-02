بث مباشر.. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمشاركة كبار العلماء

عقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف احتفالية كبرى اليوم الأربعاء، بالجامع الأزهر، بمناسبة ختم كتاب «شرح علل الترمذي» للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، بشرح العلّامة أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، مع منح الحاضرين إجازة بالكتاب.

ويشارك في الاحتفالية نخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف، في مقدمتهم أ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د/ نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، وأ.د/ سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وأ.د محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من علماء الحديث الشريف، وطلبة العلم، والباحثين من داخل مصر وخارجها.

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