لو دخلك 14 ألف جنيه مش هتدفع ضريبة.. مشروع قانون بالبرلمان على ضريبة الدخل

تقدم النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.





ووفقا لمشروع القانون، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، فإنه يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، النص الآتي:





تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:





- الشريحة الأولى حتى 14000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).





- الشريحة الثانية: أكثر من 14000 جنيه حتى 50000 جنيه (10%).





- الشريحة الثالثة: أكثر من 50000 جنيه حتى 100000 جنيه (15%).





- الشريحة الرابعة: أكثر من 100000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).





الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 جنيه حتى 1000000 جنيه (22.5 %).





الشريحة السادسة: أكثر من 1000000 (25%) "مستحدثة".





على أن يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية حساب الضريبة.





فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: يستبدل نص المادة 13 بند 1 من القانون المشار إليه أعلاه على النحو التالي:







- مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصي للمول.





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