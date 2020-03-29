AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لو دخلك 14 ألف جنيه مش هتدفع ضريبة.. مشروع قانون بالبرلمان على ضريبة الدخل

الأحد 29/مارس/2020 - 12:35 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
تقدم النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ووفقا لمشروع القانون، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، فإنه يستبدل بنص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، النص الآتي:

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

- الشريحة الأولى حتى 14000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).

 - الشريحة الثانية: أكثر من 14000 جنيه حتى 50000 جنيه (10%).

- الشريحة الثالثة: أكثر من 50000 جنيه حتى 100000 جنيه (15%).

- الشريحة الرابعة: أكثر من 100000 جنيه حتى 250000 جنيه (20%).

الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 جنيه حتى 1000000 جنيه (22.5 %).

الشريحة السادسة: أكثر من 1000000 (25%) "مستحدثة".

على أن يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية حساب الضريبة.

فيما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن: يستبدل نص المادة 13 بند 1 من القانون المشار إليه أعلاه على النحو التالي:

- مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصي للمول.

اقرأ أيضا:

وقال النائب خالد شعبان إنه تقدم بمشروع قانون بتعديل الضريبة على الدخل لمسايرة التطورات والتغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري، ولتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، وضرورة وجود إعفاءات تتماشى مع الحد الأدنى المقدر بـ 2000 جنيه شهريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشمل الإعفاء من الضرائب.. تعرف على مميزات الهيئات الشبابية بعد التصديق عليها

مجلس النواب يقر تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

بشرى للممولين.. إعفاءات 30% على ضرائب الدخل بعد تصديق الرئيس

بعد تصديق السيسي.. 30% إعفاءات على ضرائب الدخل للممولين.. تفاصيل

بالأرقام.. احسب ضريبة دخلك بعد قرار رئيس الجمهورية

بالورقة والقلم.. كم سيدفع الموظف ضرائب سنوية من راتبه

ترشيحاتنا

رد فعل طبيب مصري بعدما علم إيجابية طفل بفيروس كورونا .. لن تصدق ما حدث

مات وترك طفلة رضيعة.. حكاية الطبيب المصري المتوفى بـ كورونا في السعودية

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس

بعد سحب السلع الغذائية.. صور لخبز وجبن متعفن في القمامة تثير الغضب.. صور

الحضري: ندمان على الهروب من الأهلي والانضمام لـ الزمالك

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تختلف عن الرجال.. أعراض القولون العصبي عند النساء

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق