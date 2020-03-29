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محافظات

محافظ القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى

الأحد 29/مارس/2020 - 12:40 م
محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع أعمال الإزالة
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عبد العزيز جمال

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى.

وغي سباق متصل شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم  اليومى خلال فترة ما قبل الحظر فى شن حملات إزالة الاشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع. 

وأكد على تفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع ، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة .

وتمكنت  أحياء السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق وغرب مدينة نصر وعين شمس بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا والشرابية والأميرية والزيتون بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلى والموسكى والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة وعابدين وباب الشعرية بالمنطقة الغربية والمعادى ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام والخليفة والسيدة زينب بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع شرطة المرافق من تنفيذ 4741 إزالة إدارية و 501 محضر إشغال طريق و268 محضر بيئة و95  محضر بائع متجول و217 محضر إدارة بدون ترخيص و 672 غلق إدارى .
محافظ القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى
محافظ القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى
محافظ القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى
محافظ القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى
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