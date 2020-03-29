محافظ القاهرة: بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى





تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم بدء إزالة المنطقة العشوائية أعلى نفق الزعفران بالوايلى.





وغي سباق متصل شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومى خلال فترة ما قبل الحظر فى شن حملات إزالة الاشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع.





وأكد على تفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية بالشوارع ، ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة .



