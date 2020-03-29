برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور

تكثف محافظة البحيرة كافة الجهود المبذولة لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والشوارع والميادين والتوعية بسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وفى إطار ذلك قام أعضاء برلمان مركز شباب دمنهور بحملة توعية، وتطهير تم خلالها وتوزيع بوسترات للتوعية ورش وتعقيم وحدة الطب الرياضي بدمنهور والمنطقة المحيطة.





فيما اكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع مساءًا من المارة .





وأشاد المحافظ بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، لافتا إلى استمرا الحملات وتكثيفها للوصول إلى جميع الشوارع والمناطق وتعقيمها بالكامل.





وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد خميس قد نفذت حملة نظافة وتطهير حتى فجر اليوم الأحد تضمنت منطقة شارع المعهد الدينى بدمنهور بداية من مدخل المعهد الدينة وبطول وامتداد السارع فى كلا الاتجاهين .



