AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور

الأحد 29/مارس/2020 - 01:16 م
برلمان شباب البحيرة
برلمان شباب البحيرة يشارك في حملة التعقيم ضد كورونا
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تكثف محافظة البحيرة كافة الجهود المبذولة لتعقيم وتطهير كافة المؤسسات والشوارع والميادين والتوعية بسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى إطار ذلك قام أعضاء برلمان مركز  شباب دمنهور بحملة توعية، وتطهير تم خلالها وتوزيع  بوسترات للتوعية ورش وتعقيم وحدة الطب الرياضي بدمنهور والمنطقة المحيطة.

فيما اكد اللواء  هشام آمنه - محافظ البحيرة على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمشاركة المجتمعية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع مساءًا من المارة .

وأشاد المحافظ بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم  الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار  بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية  المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، لافتا إلى استمرا الحملات وتكثيفها للوصول إلى جميع الشوارع والمناطق وتعقيمها بالكامل. 

 وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد خميس قد نفذت حملة نظافة وتطهير حتى فجر اليوم الأحد تضمنت  منطقة شارع المعهد الدينى بدمنهور بداية من مدخل المعهد الدينة وبطول وامتداد السارع فى كلا الاتجاهين .

واشتملت الاعمال وجود وحدة كنس الشارع واعمال الرش والتعقيم والتطهير للشارع والرصيف الفاصل للجانبين والارصفة الجانبية وواجهات المحال والمنازل .
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يطلق حملة «التطهير» على مستوى البحيرة.. فرق الحزب تنتشر في كافة المراكز لتعقيم دور العبادة

مستقبل وطن المنيا يطلق حملات توعوية ووقائية لمواجهة أزمة كورونا

للوقاية من كورونا.. المصريون على قلب رجل واحد.. حملات شبابية لتعقيم دور العبادة ومواقف السيارات بالقليوبية.. وتوزيع كمامات مجانا على أهالي القناطر.. صور

للوقاية من كورونا.. استمرار أعمال تطهير المباني الحكومية ودور العبادة والمدارس بسوهاج

الأسبوع الأول لمواجهة كورونا بالبحيرة..غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية و ٤٠٠ محل تجارى و١٠٠مقهى والتحفظ على ٥٠٠ شيشة وفض حفلتى زفاف وخطوبة وغلق كافة الأسواق العمومية

استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور

ترشيحاتنا

3 نصائح اتبعها عند غسيل محرك السيارة

إيطاليا بالمصري.. غناء وتصفيق من شرفات المنازل في مدينة نصر.. فيديو

ندمان على الهروب من الأهلي.. 10 تصريحات صادمة لـ عصام الحضري

تخلص منها فورا .. وباء كورونا يهاجمك بسهولة بهذه الطريقة ..فيديو

رد فعل طبيب مصري بعدما علم إيجابية طفل بفيروس كورونا .. لن تصدق ما حدث

يعالج آلام المفاصل.. تعرف على أهم فوائد لبان الدكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احم نفسك من كورونا.. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكلور

تختلف عن الرجال.. أعراض القولون العصبي عند النساء

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة