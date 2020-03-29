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أخبار البلد

وزير النقل يتفقد محطة مصر لعدم تكدس الركاب.. ويشدد على النظافة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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احمد ابو شوشه
قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بجولة تفقدية لمحطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة ظهر اليوم للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للركاب وعلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  لعدم تكدس الركاب.

تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على عدم التزاحم  وارتداء كافة المتعاملين مع الجمهور للكمامات والقيام بالتطهير والتعقيم المستمر لكافة أرجاء المحطة من شبابيك التذاكر إلى مقاعد الركاب إلى الأبواب.

كما تفقد الوزير كل أرصفة المحطة بدءا من رصيف 1 حتى رصيف 11  وفي حواره مع أحد الركاب على رصيف 8  أفاد المواطن بأنه كان قد قام بحجز في قطار  رقم 982 من القاهرة إلى أسوان قبل عدة أيام ولكن تشغيل القطار بسبب الحظر إلى أسيوط فوجه الوزير قيادات السكة الحديد باستكمال القطار مسيره حتى أسوان بسبب تلك الحجوزات ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.

ثم توجه الوزير إلى قطار رقم 951 الغير مكيف المتجه من القاهرة إلى الزقازيق حيث اطمئن على عدم تزاحم الركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم
وأكد الوزير على ضرورة أن يكون مستوى النظافة في الأكشاك التي تبيع المنتجات للركاب  على أعلى مستوى وان يلتزم العاملين بها بكافة المعايير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مشيرا انه لن يتهاون في مستوى النظافة بالسكة الحديد هذا المرفق الحيوي الهام وان مستوى النظافة لأن صحة المواطن المصري في المرتبة الأولى.
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