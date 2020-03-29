كورونا يدخل القارئ الجالس عالم المشاهير.. ماذا حدث مع تمثال أسيوط؟

أكثر من 15 عاما وهو يجلس أمام حديقة الفردوس بحي شرق أسيوط ولا أحد يدري لمن هذا التمثال الجالس خاصة عدم وجود لوحة مدون عليها تفاصيل وأسم هذا التمثال، وفي لحظات تحول أسمه كالمشاهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعد أن فوجئ سكان منطقة الحمراء بارتداء التمثال كمامة.

تمثال القارئ الجالس أحد التماثيل التي قامت بإنشائها كلية التربية النوعية منذ أكثر من 15 عاما في عهد اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط الأسبق وتم اختيار مكان وضعه أمام حديقة الفردوس خاصة وإنها أكبر حديقة عامة بمدينة أسيوط ، وعلى الرغم من كبر حجم التمثال وإنشاء ميدان له إلا أنه لم يوضع أسفله لوحة للتعريف به والهدف منه وظل خلال السنوات الماضية أمام الحديقة دون ان يعرف ما أسم هذا التمثال أو الشخصية التي يجسدها هذا التمثال .

وبعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا فوجئ سكان منطقة الحمراء وعزت جلال بارتداء هذا التمثال كمامه على فمه مما جعل بعض الشباب قاموا بالتقاط صور له ونشرها عبر الفيس بوك ليدخل عالم الشهر بعد أن ظل لسنوات لا احد يعرف أسم هذا التمثال.

حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، صورا لتمثال الكاتب الجالس، وهو يرتدي الكمامة، بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد أهالى الحمراء بأسيوط، أن فكرة وضع كمامة على وجه تمثال الكاتب الجالس، كنوع من توعية أهالي المنطقة بخطورة فيروس كورونا، وحث الأهالي علي البقاء في منازلهم وتطبيق قرارات الدولة الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتغلب عليه.

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة تطهير وتعقيم دار رعاية السيدات المسنات ودار جمعية الشيماء بحي شرق ودار "الصفا" لرعاية الفتيات الأيتام بحي غرب مدينة أسيوط بمشاركة معدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وذلك ضمن الحملات المكثفة لتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها على أن يتم استمرار أعمال تعقيم باقي المنشآت الحكومية والعامة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وبناء على القرارات والكتب الدورية الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

حيث بدأت حملة التعقيم والتطهير برش وتطهير دار رعاية الأيتام بجمعية الشيماء ثم تطهير وتعقيم دار رعاية السيدات المسنات بحي شرق وتعقيم الحجرات ومدخل الدار ثم استكملت الحملة أعمالها بتعقيم دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب بإستخدام معدات وماكينات الرش والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي شركة المياه ورؤساء المراكز والأحياء بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمصالح بمشاركة كافة القطاعات والجهات التنفيذية والمتخصصين في مجال التطهير والتعقيم لإنجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كما وجه القائمين على تلك الدور بتكثيف إجراءات الوقاية والتطهير وتوعية المقيمين بالدور والفتيات بخطورة الفيروس وطرق انتقاله والوقاية منه.