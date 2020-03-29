5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وكان من أهمها التالي:





أعلن الإعلامى أحمد شوبير انتقال شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بيراميدز خلال الموسم الكروى المقبل بعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر .





استقرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تأجيل منافسات الدور قبل النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا..





يجهز محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملفا كاملا للرد على شكوى الزمالك ضده فى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء.





بدأ نادي الترجي التونسي فى أخذ خطوات رسمية للتعاقد مع الدولى الجزائري حسين بن عيادة الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



