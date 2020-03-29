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فيديو صادم لتزاحم المواطنين فى مكتب بريد أبو حمص.. ورئيس المدينة يرد

الأحد 29/مارس/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو، في برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، لزحام شديد من قبل المواطنين أمام مكتب بريد في مدينة أبو حمص، في محافظة البحيرة.

 

و برر المهندس سعد الله رشوان، رئيس مجلس مدينة أبو حمص، تكدس المواطنين داخل مكتب البريد، إلى صرف المعاشات، مؤكدا أنه قام بمساعدة الشرطة والوحدة المحلية، فى تنظيم عملية دخول المواطنين وإبعادهم عن بعض من أجل الحفاظ على صحتهم، وتابع: "سيطرنا على الوضع النهاردة  وتم تحديد أكثر من مدرسة من أجل الحصول على المعاش منها".

 

وأضاف "رشوان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الفيديو المتداول لحالة الزحام الشديد الذى شهده مكتب بريد مدينة أبو حمص لم يستمر أكثر من نصف ساعة، وتمكن بمساعدة الشرطة من تنظيم عملية الدخول.


 وشدد رئيس مجلس المدينة، على أن هناك تعليمات صدرت من المحافظ بضرورة تحديد أكثر من مدرسة من أجل صرف المعاشات للمواطنين، من أجل تقليل الزحام.

 

 أوكد الإبراشي، إن العالم كله يعيش فى خندق واحد الآن فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، محذرًا من التجمعات التى تشهدها بعض المناطق مثل مكاتب البريد والسنترالات، والبنوك وغيرها،


 وتابع:"لابد أن نجد حلًا للزحام الشديد كونها قنابل موقوتة من الممكن أن تصيب الكثيرين والدولة تقيم حظرًا ليلًا والبعض يضيع نفسه نهارًا ".

 

وأضاف "الإبراشى"، أن الخروج من المنازل للحاجة الضرورية ولكن علينا وقف أية تجمعات ، وتابع:"التجمعات هى سبب الإصابات ولو تركنها نكون أمام حالة انتحار ..الاستهانة موجودة فى بعض الأماكن سواء أمام البنوك أو السنترالات".

 

وعرض مقدم البرنامج بعض الفيديوهات لمناطق تكدس المواطنين، مثل مترو الأنفاق ومكاتب البريد وغيرها، مطالبًا بضرورة وجود حل لمناطق التكدس من أجل حماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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