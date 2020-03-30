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أخبار العالم

بسبب كورونا.. بوتين يفاجئ موكبه وحرسه الخاص بهذا التصرف.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موكبه الخاص وحرسه بتحرك مفاجئ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "روسيا اليوم"، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف عن تفاصيل زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمستشفى الخاص باستقبال ومعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، في موسكو الثلاثاء الماضي.

وقال "بيسكوف" إن زيارة بوتين لهذه المؤسسة كانت مفاجئة، "تسبق زيارة الرئيس إلى أي مكان، مجموعة من التحضيرات والتدابير، ولكن هذه المرة، توجهنا إلى المستشفى المذكور بدون أي تحضيرات".  

وأضاف: "يمكنني أن أخبركم أكثر من ذلك، عادة تسير أمام موكب الرئيس، سيارة لشرطة المرور.. هذه السيارة لم تكن هذه المرة تعرف حتى عنوان المؤسسة الطبية المذكورة. لقد تم تحديد كل هذا بالفعل خلال الطريق".

وأوضح أن تم بشكل عاجل البحث عن هاتف محمول، كي يستخدمه الطبيب أو الممرضة لتصوير بوتين في المنطقة المغلقة. مشيرا بيسكوف إلى اختمامه الخاص بأن شاهد وسائل الإعلام ما قام به الرئيس بوتين.

وشرح أن زيارة بوتين المفاجئة جاءت وفق طريقته وأسلوبه، لأن بوتين يفضل دائما رؤية كل شيء بعينه، ومع ذلك، تم الالتزام باحتياطات السلامة.



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