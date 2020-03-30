طلب عاجل من نجلة طبيب بورسعيد المتوفي بـ فيروس كورونا.. ماذا قالت؟

نشرت نجلة المتوفى إلى رحمة الله الدكتور أحمد اللواح ابن بورسعيد أول شهداء الجيش الأبيض بفيروس كورونا، منشورًا تطلب فيه من أهالي بورسعيد صلاة الغائب علي والدها.





وكتبت إسراء أحمد اللواح علي صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك "لو سمحتم صلوا على بابا صلاة الغائب".





وغرد الكثيرون من أبناء الباسلة علي صفحاتهم عقب طلب نجلة طبيب التحاليل المتوفي الي رحمة مولاه مؤكدين أنه بما أن جنازة الدكتور أحمد اللواح رحمه الله ستكون لها إجراءات مختلفة و بما أن الجميع لن يتمكنوا من الحضور لأداء صلاة الجنازة نظرا لظروف الوفاة و الإجراءات الطبية في مثل هذه الأحوال فوجب الدعوة لكل المحبين من أهل بورسعيد و المسلمين في أي مكان لأداء صلاة الغائب على شهيد الواجب عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين بإذن الله تعالى.





وأوضح المغردون أنه عقب انتهاء المصلين من أداء صلاة الظهر بمنازلهم يتم صلاة الجنازة ولكن بنية الصلاة على الغائب الدكتور أحمد اللواح.





كانت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد منذ قليل عن وفاة طبيب تحاليل من أبناء المحافظة بمستشفي العزل بابوخليفة في محافظة الإسماعيلية و التي نقل إليها صباح أمس.





وقال عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد رحم الله الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل بجامعة الأزهر و الذي وافته المنية مساء الأحد عن عمر يناهز 50 عامًا بمستشفى العزل في الإسماعيلية.



وأوضح تعيلب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات مع المتوفي قبل نقله الي العزل بالإسماعيلية غير أن حالته شهدت تدهورا سريعا.





وأشار تعيلب إلى أن الطبيب المتوفي يعد من شهداء الواجب حيث إن العدوى نقلت إليه من إحدى الحالات المرضية المصابة أثناء اجرائه تحاليل له قبل اكتشاف اصابة الحالة وانتقال الفيرس للطبيب.





هذا وتؤكد المصادر الي أن الفيروس انتقل الي الطبيب المتوفي الي رحمة مولاه من أولي الحالات التي اكتشفت لشخص هندي يعمل بأحد المصانع في بورسعيد والتي توفي متأثرا بمرضه بالفيروس مسجل اول حالات الإصابة بالباسلة.



وتعد حالة وفاة طبيب بورسعيد هي أول حالة وفاة لطبيب من الجيش الأبيض الساهر على مقاومة ومواجهة الفيروس اللعين في ربوع مصر المحروسة وثالث حالات الوفاة ببورسعيد كانت أولها الهندى وثانيها لمصرى من أبناء الباسلة.