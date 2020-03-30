ريال مدريد يحتفل بعيد ميلاد راموس





ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر موقع "تويتر" فيديو لقائد الفريق راموس معلقًا عليه: "عيد ميلاد سعيد سيرجيو راموس الذي أتم عامه الـ34 اليوم".





وخاض راموس 640 مباراة بقميص ريال مدريد، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 91 هدفًا وصنع 38 آخرون.

احتفل نادي ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد قائد الفريق، سيرجيو راموس، الذي أتم عامه الـ34 اليوم، الإثنين.