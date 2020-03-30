"أطباء القاهرة" تحذر من مدعي الطب ووصف علاج لفيروس كورونا

حذرت نقابة أطباء القاهرة أي شخص يدّعي أنه طبيب او يوحي بذلك أو غير مُسجل بسجلات نقابة الأطباء البشريين من انتحال صفة الطبيب البشري، وأكدت أنه يُعرض نفسه للمساءلة القانونية بجانب ما تسببه توصيفاته من مشكلات صحية وارتباك في سوق الدواء المصري يؤثر في نقص أدوية تذهب إلى غير مكانها الصحيح.





وطالبت النقابة كل المواطنين الشرفاء لتقديم شكاوي ضد أي مُدّعي للطب او ينتحل صفة طبيب أو مُروج لعلاج لم تُقره الجهات الطبية المختصة أو يروج لعلاج في غير موضعه.





وقالت إن هناك تجاوزات عديدة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من تقديم معلومات طبية غير علمية وقد زادت تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة بالحديث عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالتشخيص ووصف علاج لم يخضع لاتفاق البحث العلمي، ولم تثبته وتقره المؤسسات العلمية المنوطة بذلك.



