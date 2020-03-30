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محافظات

بدء صرف 172 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بدء صرف المنحة المالية الاستثنائية التي أقرتها وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بالمديرية، والتي أضيرت من إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام القوى العاملة في شمال سيناء المهندس محمد سالم -في تصريح اليوم الاثنين- إنه يتم صرف مبلغ 172 ألف جنيه لـ 344 شخصًا من العمالة غير المنتظمة والمسجلة بالمديرية، وذلك بواقع 500 جنيه لكل عامل.

وأشار مدير عام القوى العاملة إلى أن الصرف لمدة شهر، حيث يتم الصرف عن طريق مكاتب البريد على مستوى المحافظة بناءً على توجيهات كلٍ من وزير القوى العاملة محمد سعفان والمحافظ محمد عبد الفضيل شوشة.

كان وزير القوى العاملة قد وجَّه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
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