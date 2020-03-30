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أخبار العالم

ألمانيا تحذر من سرعة انتشار فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:04 م
ألمانيا تحذر من سرعة
ألمانيا تحذر من سرعة انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
حذر متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، من أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وقد أعلنت السلطات الألمانية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع الوفيات إلى 533 وفاة. 

وسجلت ألمانيا ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في حصلة يومية مرتفعة تجعل البلاد، ضمن أعلى دول العالم إصابة بين سكانها، وفق ما ذكرت شبكة دويتش فيله.

وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس الذي أصاب نحو 57 ألفا شخص في البلاد وأودى بحياة 455 منهم.

وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.
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