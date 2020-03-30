تركيا تخضع 39 منطقة للحجر الصحي بسبب كورونا

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عن إخضاع 39 منطقة سكنية للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما جاء في نبأ عاجل لـ"العربية".





وذكرت السلطات التركية أن فرض تركيا: فرض الحجر تم علة مدينة و6 ضواحي و28 قرية و4 تجمعات سكنية.





وأفادت صحيفة "زمان" التركية، في وقت سابق من اليوم، بأن السلطات التركية عزلت ست قرى بولايتي كوموش خانة شرق البلاد وسيواس وسط تركيا بسبب فيروس كورونا المستجد.





وتأتي هذه الخطوة بعد عزل عدد من القرى بولايات شاكيري وكوتاهيا وريزا ويوزجات.





وسجلت تركيا حتى مساء الأحد 9 آلاف و217، إصابة و131 وفاة بفيروس كورونا.



