وزير المالية: 96 مليار جنيه دعما لقطاع الصحة بموازنة 2020-2021.. فيديو





وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية "الحياة" انه خلال شهر مارس الحالي تم تقديم ٤ مليارات جنيه دعما لوزارة الصحة والوزارات الأخرى.





وتابع وزير المالية: أطمئن المواطنين بأن مصر لديها اقتصاد قوي مؤكدا أن وزارة المالية والبنك المركزي يوفران جميع احتياجات الدولة.





وأشار الدكتور محمد معيط الى ان الدولة قادرة على التعامل مع تلك الأزمة وسنعبرها.



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تقديم دعم كبير لقطاع الصحة في موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ ما يقرب من ٩٦ مليار جنيه وأيضا هناك دعم كبير للاستثمار.