AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير المالية: 96 مليار جنيه دعما لقطاع الصحة بموازنة 2020-2021.. فيديو

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:51 م
وزير المالية
وزير المالية
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تقديم دعم كبير لقطاع الصحة في موازنة ٢٠٢٠/٢٠٢١ ما يقرب من ٩٦ مليار جنيه وأيضا هناك دعم كبير للاستثمار.


وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية "الحياة" انه خلال شهر مارس الحالي تم تقديم ٤ مليارات جنيه دعما لوزارة الصحة والوزارات الأخرى.


وتابع وزير المالية: أطمئن المواطنين بأن مصر لديها اقتصاد قوي مؤكدا أن وزارة المالية والبنك المركزي يوفران جميع احتياجات الدولة.


وأشار الدكتور محمد معيط الى ان الدولة قادرة على التعامل مع تلك الأزمة وسنعبرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب من البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الشبابية والرياضية.. ويؤكد: لا نتحجج بنقص الموارد ونسعي لتحويل مراكز الشباب لساحات رياضية شاملة

وزير المالية: الإقرارات الإلكترونية كشفت 25 حالة تهرب ضريبي بـ18 مليون جنيه

المالية: استراتيجية للإصلاح الاقتصادي والضريبي العام المالي الجاري.. مساع لطرح سندات خضراء لزيادة موارد الموازنة

وزير المالية: لا جدوى من أي إصلاح دون بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا

الحكومة: 36 مليار جنيه لمبادرات الصحة والتعليم والتضامن بالموازنة

ترشيحاتنا

شاهد | أول صور من صلاة جنازة أحمد اللواح الطبيب المتوفي بكورونا

أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على تجديد عقده بالأهلي

شاهد.. أول ظهور لـ إيناس عز الدين بعد إصابتها بـ كورونا من داخل الحميات

جريمة في الحجر الصحي.. شاهد رجلين يقتلان زوجاتهما ببريطانيا ببشاعة

تفاصيل جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي

تركيا تخضع 39 منطقة للحجر الصحي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اول ظهور لـ نجل النجم العالمي دريك .. صور

كانت زرقاء.. تعرف على حكاية أشهر ميادين القاهرة وسر تسميته بـ العتبة الخضراء

هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك بالسمسم مع صوص التاراتارا وشاى الكرك