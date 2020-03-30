بعد زيادة إصابات كورونا.. أحمد موسى يطالب بعزل المحافظات الموبوءة

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان مجلس الوزراء الذى أكد فيه زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا لـ 41 حالة جديدة، قائلا "رقم مش حلو، طول ما الناس بتتفسح فى الشوارع الأرقام هتزيد".





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الوضع حتى الآن قابل للسيطرة، ولكن يجب أن يلتزم المواطنون، أنا مش سعيد النهادرة طول ما الأرقام فى تزايد، الموضوع يضايق".





من جانبه، طالب أحمد موسى، بزيادة عدد ساعات الحظر؛ تفاديًا لزيادة جديدة في حالات الإصابة، مردفا "قبل الأمور ما تفلت وتخرج من إيدينا تجب زيادة عدد ساعات الحظر".





وناشد أحمد موسى، القيادة السياسية بتطبيق حظر ومنع الدخول والخروج من المحافظات المصابة بكورونا، أى عزلها لضمان تقليل الإصابات.









وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع اليوم، الإثنين، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.





واستعرضت الوزيرة الموقف الحالى للحالات، حيث أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.





واستعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافى لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصى الذى تجريه فرق الوزارة.





وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا حاليا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة.





وعرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.