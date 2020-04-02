هددنا جنرال الكتريك... كامل الوزير: كورونا لم يؤثر على شحن القطارات الجديدة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن أزمة فيروس كورونا حتى الآن، لم تؤثر على القطارات الجديدة التي تشحن من الولايات المتحدة الأمريكية؛ مرددا: « قلنا جنرال الكتريك بصياغة أشبه بالتهديد، لو ما سلمتناش الجرارات في توقيتها، مش هتدخلوا في الصفقة الجديدة».





وأضاف الوزير: « الطرف الأمريكي لم ينتظر الحصول على أموال الجرارات، وبمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب على هذه الصفقة، تم البدء في إجراءات شحن القطارات».





وأكد الوزير، وزير النقل، إن قطار “الجيزة - الفيوم” شهد اليوم زحامًا كبيرًا نتيجة عودة عدد كبير من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وتم الدفع بقطار إضافى لحل أزمة التكدس والزحام؛ موضحا أنه منذ حظر التجوال لم يتم تقليل عدد القطارات اليومية التى تصل إلى 800 قطار.





وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «مصطفي بكري»، أنه تم الدفع بـ 33 قطارا إضافيا عن خطة التشغيل الطبيعية من أجل مواجهة زحام المواطنين خاصة فى فترة الذروة ما قبل بدء حظر التجوال؛ مشيرا الي أنه يتم تسيير 76 قطارًا فى الثلاث خطوط بمترو الأنفاق.



