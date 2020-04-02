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رياضة

تعليق حازم إمام على رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

الخميس 02/أبريل/2020 - 09:27 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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مجدي سلامه

علق حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، على قرار أحمد فتحي لاعب الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الحالي، ورفض فتحي التجديد للنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، وانتهت مفاوضات اللاعب مع الإدارة بالفشل.


وقال حازم إمام خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "أحمد فتحي هو الشخص الوحيد الذي يستطيع اتخاذ قرار مناسب في مسألة بقائه مع الأهلي من عدمها بناءً على ما يراه مناسبًا".


وأضاف: "فتحي منح الأهلي الكثير والعكس صحيح، والجماهير كانت ترغب في بقاء اللاعب مع الفريق بغض النظر عن المغريات المادية، لكن أعتقد أن هذا هو الاحتراف، ولذلك يجب عليهم تقبل القرار لأن اللاعب هو الأدرى بمستقبله".


واختتم: "فتحي بالتأكيد يعلم تبعات قراره بعدم الاستمرار مع الفريق، التي من بينها عدم العمل في الأهلي بعد الاعتزال، واللاعب اختار ما يناسبه في الوقت الحالي".

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