ظنتها إنفلونزا.. قصة أصغر حالة وفاة بسبب كورونا في روسيا

كانت تعمل بكل نشاط من منزلها تتبع الإرشادات والتعليمات حتى داهمها الفيروس التاجي كورونا قبل 8 أيام بعد أن ظهرت الأعراض عليها شيئًا فشيء، ويخرج وضعها الصحي عن السيطرة حتى تكون نهايتها الوفاة كأصغر شخص توفي بسبب Covid-19 في روسيا.





صراع مع فيروس قاتل لم يستمر أكثر من 8 ايام مع "أناستاسيا بتروفا" الأم لطفلين وعمرها 36 عامًا، فكانت تباشر عملها من منزل وتعقد الاجتماعات أونلاين، حتى شعرت في مساء يوم بارتفاع درجة حرارتها حتى بلغت الحمى لأول مرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وفي صباح اليوم التالي كان حلقها يؤلمها بشدة ، ظنت الأم "أناستاسيا" أن ما يصيبها هي العدوى الفيروسية التنفسية الحادة، ولم يخطر على بالها أن هذه بداية رحلة الموت مع فيروس كورونا.





في هذه الأثناء قامت "انستاسيا" التي كانت تعمل محررة مجلة الأعمال، بنشر لحظاتها الأولى مع المرض على مدونتها حتى وفاتها في 31 مارس، فكتبت: "جاء الطبيب إلى المنزل وطلب مني إجراء اختبار مع البقاء في الحجر المنزلي 14يوم".





في 24 مارس ، بعد يوم واحد فقط من ملاحظة أعراضها لأول مرة ، وجدت أناستاسيا نفسها في المستشفى، وأوضحت : "لا أعتقد أنا ولا الأطباء أنه فيروس تاجي - يشير مجموع الأعراض إلى كل من هذا والأنفلونزا العادية."





كانت نتائج اختبار انستاسيا الأولى سلبية بالنسبة للفيروس التاجي في 27 مارس ، والاختبار الثاني إيجابي، فكشفت صديقتها أخر محادثة بينهما :" يوليا كان اختباري الثاني إيجابيًا أشعر بالسوء جدًا"، حتى توفيت أنستاسيا في 31 مارس الماضي، وتصبح أصغر حالة وفاة في روسيا.



