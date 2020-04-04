نتيجة انخفاض الطلب.. مستثمرو أكتوبر : تراجع الإنتاج ببعض المصانع والعمال فى إجازة

قال محمود برعى ، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن تراجع الإنتاج فى بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتها من السلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية و بالتالى ليس هناك التزامات جديدة تدفعهم للعمل للوفاء بها.



أضاف برعى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مصانع السلع الغذائية و الدوائية تعمل بكامل طاقتها نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها وتوفير احتياجات السوق.



تابع " هناك مصانع منحت إجازات كاملة للعمال منذ قرار حظر التجول مارس الماضى ووفقا للمستجدات سيتم تحديد استمرار تلك الإجازات من عدمها ، مؤكدا أن المصانع حريصة على عمالها و سلامتهم و ليس هناك أى نية لتسريح العمالة.



أوضح برعى ، أن سيتم منح العمال نص أجورهم نظرا للظروف الحالية وحالة الركود نتيجة انتشار وباء كورونا فيروس، وذلك وفقا للمادة 41 من قانون العمل المصرى لسنة 2019 التى تنص على "إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل حالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره منوها إلى منح نصف رواتبهم بجانب عدم إلزامهم بالمجيء للعمل.



