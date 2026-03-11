قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وحماية الصحة

البهى عمرو

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الصيام مدرسة لتعديل السلوك للأفضل، وأن الصيام يواجه السلوكيات الضارة، منها التدخين، مؤكدًا أن التدخين يقتل 8 ملايين شخص بالعالم من خلال التدخين المباشر، ويقتل 1.5 مليون شخص بطريقة التدخين السلبي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الامتناع عن التدخين في رمضان قد يجعل الشخص قادرًا على الإقلاع عن التدخين، وأن السيجارة تفسد الخلايا وتؤثر على المناعة، وأن بها 70 مادة مسرطنة.

ولفت إلى أن توقف التدخين له منافع كثيرة، وأن الشخص قادر على التخلص من السموم، وحماية الأسرة بالكامل، والجنين في بطن أمه.

