مجدي بدران: الصيام فرصة للإقلاع عن التدخين وحماية الصحة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الصيام مدرسة لتعديل السلوك للأفضل، وأن الصيام يواجه السلوكيات الضارة، منها التدخين، مؤكدًا أن التدخين يقتل 8 ملايين شخص بالعالم من خلال التدخين المباشر، ويقتل 1.5 مليون شخص بطريقة التدخين السلبي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الامتناع عن التدخين في رمضان قد يجعل الشخص قادرًا على الإقلاع عن التدخين، وأن السيجارة تفسد الخلايا وتؤثر على المناعة، وأن بها 70 مادة مسرطنة.

ولفت إلى أن توقف التدخين له منافع كثيرة، وأن الشخص قادر على التخلص من السموم، وحماية الأسرة بالكامل، والجنين في بطن أمه.