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برلمان

الأسبوع الحاسم.. برلماني يطالب بتطبيق الإجراءات الحكومية بصرامة لمواجهة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

أشاد المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن فيروس كورونا، قائلا إنها الأخطر منذ بداية ظهور الفيروس في مصر على الإطلاق باعتباره الأسبوع الحاسم في انتشار الوباء، لذلك لابد من تطبيق الإجراءات الحكومية بشكل صارم حتى نتمكن من السيطرة على كورونا.


وأكد "نصر الدين"، في بيان، أهمية تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بتوافر السلع الأساسية لنحو 3 أشهر، وسلع أخرى تكفي لـ6 أشهر، وهو ما لا يستوجب حالة الهلع والتكالب على السلع، مشيدًا بتكليف وزيرة الصحة بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، وزيادة الاستعداد بشكل أكبر مما هو متخيل مع توقع زيادة كبيرة في الإصابات بالوباء.


وأشار النائب، إلى أن الإجراءات الصارمة من جانب الدولة جعلت معدلات الإصابة حتى اللحظة لا تصل إلى 1000 إصابة وهو معدل طيب وغير مخيف على الإطلاق.


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