بتوحشيني لـ فضل شاكر تحقق ربع مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "بتوحشيني" لـ فضل شاكر، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الربع مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 7.





تقول كلمات الأغنية: "يعني ايه بحبك .. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود .. يعني ايه بحبك .. يعني مفيش مابينا مسافات مفيش حدود .. انتي اجمل حاجة فيا .. انتي روحي ونور عنيا .. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود .. لما بتوحشيني .. بحط أيدي على قلبي كأني بضمك ليا .. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".





"وافتكر كل اللي بينا ده اللي بينا مش شوية .. عيونك فيها فرحة .. لما ببص ليكي بحس ضحكتلي الحياة .. وروحي بتبقى رايحه .. معاكي لو تغيبي وترجعلي ساعة اللوئ .. مش مصدق أني شايفك .. قلبي بيكلم شفايفك .. انتي حب بيجي مرة واحدة في الحياة".





"بتوحشيني" كلمات: محمد رفاعي، ألحان: وليد سعد، توزيع: علي أباظة، وتريات: يحيى الموجي، صولو كمان: محمود سرور، قانون: ماجد سرور، ناي: محمد عاطف، مهندس صوت: رامي سليمان، مكس وماستر: خالد رؤوف، وإستديو: صوت الحب.