استمرار أعمال تطهير المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والشوارع بسوهاج

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والشوارع العامة، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.





وكشف شريف السيد حسين، رئيس مركز ومدينة المنشاة، عن استكمال واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بقرية أولاد حمزة، وذلك من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات، كما استهدفت الحملات طريق أولاد علي، الرشايدة، ومدخل العسيرات، العجوبية، ومسجد القورة التابع لأولاد جبارة، ومسجد بلال بن رباح بالدويرات.









وفي حي غرب سوهاج، قالت فريدة سلام، رئيس الحي، إنه تم تطهير وتعقيم الشوارع المتفرقة من منطقة حوض التلاتين من خلال رش المياه المضاف إليها الكلور وبعض المطهرات، كما تم تطهير مبنى هيئة البريد الرئيسي بشارع الكورنيش الغربي.





وقال أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، إن أعمال التطهير بالحي شملت المرحلة الثانية والثالثة لإسكان الشباب، ومنطقة مساكن منخفضة التكاليف، ومنطقه الأنوال القديمة، والشارع الرئيس، وأمام الفنادق، وتم تمهيد وتسوية شارع الثورة، كما تم رش وتطهير منطقة أبراج الأوقاف، ومنطقة عمارات التعاونيات، مشيرا إلى قص و تهذيب الأشجار وزراعة أحواض من الزهور ونباتات الزينة بشارع أبو بكر الصديق، وأمام الفنادق، كما تم صيانة أعمدة الإنارة بالشارع الرئيسي وشارع ابو بكر الصديق، حيث أسفرت الحملة عن رفع ٢٥ طن مخلفات صلبه وقمامة وأتربة.





وفي مركز ومدينة طهطا، قال علي رفاعي، رئيس المركز، إنه تمت متابعة أعمال التطهير والتعقيم والتي تتم بصفة يومية حيث تم تطهير شوارع وميادين طهطا "شارع بورسعيد، وصلاح سالم، ومحمد فريد، وأحمد عنبر، وميدان زمزم، وميدان المحطة، والساحة الشعبية، بالإضافة إلى أماكن صرف المعاشات بمكاتب البريد والتأمينات والبنوك والأماكن الإضافية بالمدارس استعدادًا لاستئناف صرف المعاشات.





وذكر ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه بمشاركة الإدارة الزراعية، والإدارة البيطرية والإدارة الصحية، وفريق من الشباب المتطوعين بالمركز بحملة مكبرة لتعقيم وتطهير المنشآت والمناطق الحيوية والطرق العامة بالمركز والمدينة، حيث تم تعقيم وتطهير "مبنى الوحدة المحلية - مبنى الوحدات القروية "بالطليحات – عنيبس - جهينة الشرقية" - المعهد الديني بالشريفة - وحدة إسعاف جهينة - مبنى مركز الشرطة - ماكينات الصرف الآلي - مستشفى الحميات - مستشفى جهينة - محطات الوقود - الطرق العامة بمدينة جهينة - الطرق العامة بجهينة الشرقية - منطقة الشريفة - منطقة ترعة البير - منطقة نجع حواء".





وأكد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم القيام بحملة مكبرة للتطهير والتعقيم شملت "مركز شرطة أخميم، ومستشفى عبد الحليم محمود، وشارع أبو بكر العجمي"، وعددا من شوارع المدينة، وتم التطهير بقرية الكولة.





وأوضح على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية بالمدينة، والقرى، بمشاركة عمال الحدائق والمنتزهات بالوحدة، وبمشاركة مجتمعية من أهالي المركز، ضمن مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك"، حيث تم تطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية المجابرة ، ومكتب التموين، ومركز الشباب، ومدرسة المجابرة الإعدادية، ومدرسة كوم الصعايدة الابتدائية، ومدرسة الزواتنة الابتدائية والإعدادية، ومدرسة كوم الصعايدة الإعدادية، ورش طرق وشوارع القرية بالكلور والمياه.





وقال رئيس مركز ومدينة جرجا إنه تم تزويد منفذ صرف المعاشات بمركز الشباب بـ 2 جهاز حراري للكشف على الموطنين، وتوفير 2 سيارة ميكروباص لخدمة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لمستحقي المعاشات بالمدينة.





وقال أحمد البدرى، رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه تم تدشين حملة نظافة ورش تعقيم وتطهير جميع شوارع المدينة، ورفع 35 طنا من القمامة والمخلفات.





من جانبه، أكد محمد امبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، استمرار أعمال التعقيم والتطهير ورش المطهرات، وغلق الأسواق والمحلات التجارية، والمواقف، والمنازل، والمدارس" بدائرة المركز





وأشار لطفى محمد على، رئيس مركز ومدينة دار السلام، إلى القيام بحملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة ورش جميع الشوارع بالكلور، لافتا إلى أن الحملة استمرت من الساعة 12 ظهرا وحتى 7:30 مساءً.





ولفت عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إلى أنه نفذت حملة مكبرة للنظافة والتعقيم فى شوارع "الإمام مالك، ونور الإسلام، وإيهاب مقلد، وبن خلدون، وشارع أحمد بن حنبل، الصفا، وجميلة أبو حريد، والكرنك، وأبو سمبل".





وفي مركز ومدينة ساقلتة، قال عبد المنعم علي عبد القوي، رئيس المركز، إنه تم استكمال أعمال التطهير للفترة الصباحية بقرية الحرادنة باستخدام سيارة الرش عن طريق عمال الوحدة المحلية.





وقال عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة طما، إنه تم التعاون مع الإدارة الزراعية، وإدارة الطب البيطري، ومشاركة من شباب جامعة سوهاج بتعقيم الهيئات والمؤسسات الحكومية بنطاق الوحدة المحلية وشملت الشوارع الجانبية، كما تم رش جميع الشوارع بدائرة مجلس المدينة.





ولفت حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة المراغة، إلى أنه تم القيام بحملة تطهير وتعقيم مساء بشوارع المدينة، بدأت بناحية الضياع، وشارع النيل، النزلة، نجع الحاكم، نجع خليفة، شارع المرور، مشيرا إلى أنه تم مسح وتمهيد الشوارع بقرية بناويط، والقرى التابعة لها، كما تم رفع المخلفات التراكمات والقمامة من على الترع ومداخل القري، وتنظيف الشوارع الرئيسية، ورش وتطهير مباني الوحدات الخدمية، بالاشتراك مع شباب القرية، والجمعيات الأهلية، كذلك تم تغيير وتركيب لمبات الإنارة بالشوارع العامة والفرعية.