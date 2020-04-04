344 سيارة رصدها الرادار.. ضبط 1904 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





وأسفرت حملات الإدارة العامة للمرور التى شنتها لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، عن ضبط 1904 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.





وضمت المخالفات ضبط 344 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 79 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، و 16 دراجة نارية مخالفة، و 12مخالفة شروط الترخيص.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة،