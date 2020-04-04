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حوادث

344 سيارة رصدها الرادار.. ضبط 1904 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

السبت 04/أبريل/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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أحمد مهدى
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت حملات الإدارة العامة للمرور التى شنتها لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، عن ضبط 1904 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

وضمت المخالفات ضبط 344 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و79 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير"، و16 دراجة نارية مخالفة، و12مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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