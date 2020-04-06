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محافظات

من ثلاجة المستشفى حتى القبر.. ماذا يحدث بالتحديد مع جثة متوفى كورونا؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:08 ص
كورونا
كورونا
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محمد الغزاوي

بعد وفاة حالتين بسبب كورونا ، كشف الدكتور محمود الجرايحي مدير مستشفي الحميات ببورسعيد عن التفاصيل الكاملة لمرحلة دفن المتوفى بكورونا.


مدير مستشفى الحميات أكد "لصدى البلد" أن أول مرحلة  عقب الوفاة مباشرة وهى مرحلة نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى ويكون من خلال رفعه بالملاءة المحيطة به وتنقل على ترولى قابل للتطهير والتنظيف وتنقل من خلال أشخاص يرتدون الواقيات من ماسك وقفاز وعباءة جلد طويلة ونظارات و أحذية طويلة ويراعى خلعها بالكامل عقب النقل بطريقة صحيحة وغسل اليدين جيدا وتعقيمها.


أما المرحلة الثانية للتعامل مع الحالة المتوفاة بكورونا تبدأ من خلال القائمين على الغسل والكفن وتكون من خلال أشخاص يرتدون الواقيات عالية الكفاءة وماسكات عالية التنفس.


وتابع أن عملية الغسل تتضمن سد كل أجزاء الجسم التى تخرج منها إفرازات بضمادات غير منفذة ،  مع منع دخول اى افراد لاحاجة لهم فى عملية الغسل وفى حالة الضرورة تكون على بعد متر على الأقل من المتوفى ومرتدية الواقيات عالية الكفاءة.


ويتم نقل الجثمان عقب الغسل والتكفين داخل كيس غير منفذ للسوائل توضع عليه علامات خطر الاصابة بالعدوى كما يوضح ذلك بالأوراق الرسمية.


واضاف الجرايحى أنه لايتم السماح لاحد بالركوب مع الحالة سوى فرد واحد من عائلته وتكون الجثة داخل صندوق قابل للتطهير ولايتم فتحه الا بالمدافن ويكون كل المتعاملين فى نقل الصندوق يرتدون القفازات والواقيات وتكون الصلاة على المتوفى وهو داخل الصندوق ولايفتح مطلقا.


أما المرحلة الاخيرة تتعلق بالدفن وتكون داخل المقبرة بأقل عدد ممكن من القائمين على الدفن وجميعهم يرتدون الواقيات ولايتم البقاء لفترة طويلة.


وأكد أنه يتم تعقيم كل الأسطح وثلاجة دفن الموتى والسيارات الناقلة والافراد المصاحبين والأطقم الطبية والتمريض وكل من تعامل مع الحالة وتعاملت معه الحالة منذ لحظة الوفاة حتى الدفن.

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