المصريين الأحرار ينشر لافتات الشكر للجيش والشرطة والأطباء بالمنيا

أعرب حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، عن شكره وتقديره لدور القيادة السياسية والجيش والشرطة والأطباء والممرضين لدورهم الرائد في مواجهة جائحة كورونا الفيروس القاتل.





وفي إطار الدعم المعنوي لابطال مصر، قام المهندس جون بشرى عضو المكتب السياسي للحزب بتعليق لافتات بشوارع محافظة المنيا تحمل إسمي معاني الشكر والتقدير عرفانًا للأطباء ورجال القوات المسلحة والشرطة لما يبذلون من جهود مضنية لحفظ سلامة واستقرار الوطن.





ويؤكد الحزب أن الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية و توصيات الحكومة واجب للحفاظ على حياة الجميع ولمحاصرة الوباء.



