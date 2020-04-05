AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسين السيد يوجه نصيحه لـ الزمالك بشأن الحراس الأربعة

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:08 ص
محمد ابو جبل
محمد ابو جبل
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع حارس جديد، مطالبا بضرورة إعارة أحد الحراس.

وأضاف حسين السيد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت" أن الفريق بحاجه لـ اثنين من الحراس الجيدين محمد ابو جبل وهو الحارس الاساسي و اي حارس اخر مرجحا ان يكون جنش الذي عاد مؤخرا من الاصابة.

وتابع أن الحارس الثالث سيكون امام محمد صبحي او محمد عواد ويعار الحارس المتبقي حتي يضمن المشاركه والمحافظة على مستواه.

وأشار إلى ان محمد ابو جبل يقدم أداء رائعا مع الفريق خلال الفترة الماضية ومن الصعب ان يستبدل بأي حارس اخر.

وأضاف أن جنش ايضا حارس رائع وكان الاساسي في الفريق قبل اصابته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل حارس الزمالك يكشف تفاصيل تلقيه عرضا سعوديا

عبد الواحد: أبوجبل ومحمد الشناوي الأفضل في مصر وهذه نصيحتي لعواد

بعد تصديه لركلات الجزاء بالسوبر.. أبو جبل يسير على خطى جنش

راحة لـ جنش وأبو جبل.. وانتظام عواد في تدريبات الزمالك

جنش يتغزل في عواد.. ويعلن موعد عودته لحراسة عرين الزمالك

ترشيحاتنا

طلاب يرفعون الباسبور المصري فرحا بعودتهم من واشنطن.. شاهد

أحمد حسن: نجم الزمالك السابق الأفضل لخلافة أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

بالأغانى الوطنية وتحية المواطنين.. سيارات الشرطة تجوب شارع فيصل..فيديو

صحيفة بريطانية تسرب خطاب الملكة إليزابيث الثانية بشأن كورونا

حسن شحاتة: هناك لاعب في الدوري المصري كان سيصبح مثل محمد صلاح

تعاني من السمنة خلال الحجر المنزلي.. إليك الملعقة السحرية على الريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاكتشاف المبكر للسرطان.. ابتكار طالبين مصريين مرشح للفوز بجائزة جينيس أولمبياد العالمية

بعد تحدي الشطة والليمون.. شباب فيسبوك يتحدون كورونا بـ القراءة

طريقة عمل بسكوت في 10 دقائق بطريقة احترافية