حسين السيد يوجه نصيحه لـ الزمالك بشأن الحراس الأربعة

أكد حسين السيد حارس مرمى الزمالك السابق أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع حارس جديد، مطالبا بضرورة إعارة أحد الحراس.





وأضاف حسين السيد في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت" أن الفريق بحاجه لـ اثنين من الحراس الجيدين محمد ابو جبل وهو الحارس الاساسي و اي حارس اخر مرجحا ان يكون جنش الذي عاد مؤخرا من الاصابة.





وتابع أن الحارس الثالث سيكون امام محمد صبحي او محمد عواد ويعار الحارس المتبقي حتي يضمن المشاركه والمحافظة على مستواه.





وأشار إلى ان محمد ابو جبل يقدم أداء رائعا مع الفريق خلال الفترة الماضية ومن الصعب ان يستبدل بأي حارس اخر.





وأضاف أن جنش ايضا حارس رائع وكان الاساسي في الفريق قبل اصابته.