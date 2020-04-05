شريف مدكور برفقة وزيرة الصحة.. ومتابعون: رفعت راس الستات

جدا ...السيسي رفع راسنا من تاني و رجعت مصر كبيرة و عظيمة زي ما كانت طول عمرها 💚💙❤️❤️💜

وواصلت مصر مساندتها للدول الصديقة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، فبعد أن قامت وزيرة الصحة يزيارة الصين وتقديم مساعدات طبية لهم، كرسالة تضامن مع الشعب الصيني في مواجهة الفيروس المستجد، وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى إيطاليا ومعها وفد من القوات المسلحة، لتسليم شحنة من المساعدات الطبية على متن طائرة النقل العسكري C-295M.