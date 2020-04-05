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أخبار البلد

شريف مدكور برفقة وزيرة الصحة.. ومتابعون: رفعت راس الستات

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الإعلامى شريف مدكور صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية.

كتب معلقا على الصورة " فخور بيكي"

نالت الصورة إعجاب رواد إنستجرام وكانت تعليقاتهم كالاتى:
انها تروح الصين وايطاليا في الظروف دي فشابوه ليها ❤️❤️❤️❤️
قلقانه عليها والله من سفرها البلاد دى ربنا يحفظها هى ورئيسنا من كل سوء
كلنا فخورين بيها ❤️ رفعت راس الستات يقدروا يشيلوا الازمات بجداره ربنا يعينها ويقويها ع اللود الجامد االي عليها
واحنا كمان فخورين بيها جدا وربنا يوقيها ويحافظ عليها يارب وفخورين بيك جدا وربنا يكمل شفاك على خير يارب ياحلى شريف ♥️♥️
جدا ...السيسي رفع راسنا من تاني و رجعت مصر كبيرة و عظيمة زي ما كانت طول عمرها 💚💙❤️❤️💜

وواصلت مصر مساندتها للدول الصديقة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، فبعد أن قامت وزيرة الصحة يزيارة الصين وتقديم مساعدات طبية لهم، كرسالة تضامن مع الشعب الصيني في مواجهة الفيروس المستجد، وصلت  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى إيطاليا ومعها وفد من القوات المسلحة، لتسليم شحنة من المساعدات الطبية على متن طائرة النقل العسكري C-295M.

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فخور بيكي

A post shared by Sherif Madkour (@sherif_madkour_tv) on

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