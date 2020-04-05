صراع الأهلي والزمالك لضم طاهر محمد.. المقاولون يوضح الحقيقة .. فيديو

أكد محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول بنادي المقاولون العرب أنه لا يوجد اية اتصالات بين طاهر محمد طاهر وقطبي الكرة المصرية" الأهلي والزمالك".





وأضاف محمد عادل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن وكلاء اللاعبين يتصارعون من أجل لمحاولة نقل اللاعب لأي نادي وهو سبب خراب الكرة المصرية بالكامل.





وتابع:" نسعي لتسويق اللاعب أوروبيا من خلال عرض السيديهات الخاصة به مع وكلاء أوروبيا "، مؤكد أن الأمر يعود إلي رغبة اللاعب وعدد من اللاعبين الآخرين داخل الفريق".





وطالب محمد عادل بضرورة إيجاد خط اتصال بين الأندية المصرية واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني لدراسة الموقف الحالي ".









الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدد تردد بعض الأنباء بدخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لتعويض رحيل رمضان صبحي عقب انتهاء إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي ".



